FOTO: Padel v prepad in preživel

LINZ – V sosednji Avstriji je odjeknila novica o 97-letniku, ki je z avtomobilom zgrmel kar 40 metrov v prepad in jo odnesel malone brez poškodb. En dan za tem je bil starostnik znova svež in dobro razpoložen in je že delal načrte za potovanja.



V nesreči je upokojenec staknil le nekaj odrgnin in podplutb, čeprav bi lahko bila ta zanj usodna. »Imam močne kosti,« je pozneje pojasnil. »To je bilo neverjetno.« Nato pa je priznal, da ne ve, kako da se je rešil. Možakar iz Linza se je v nedeljo opoldne z avtomobilom peljal v smeri Wirthausa. Tam je cesta zelo ozka in ovinkasta. Nato mu je nasproti pripeljal 24-letnik, ki je takoj opazil, da je cesta preozka, da bi se srečala. Ustavil je svoje vozilo, upokojenec pa je kar nadaljeval vožnjo in zapeljal čez bankino. Njegov avtomobil se je večkrat obrnil, nato pa obstal 40 metrov nižje. Na kraj dogodka so prišli reševalci, ki niso mogli verjeti, da se vozniku ni nič resnega zgodilo. V bolnišnico so ga odpeljali zgolj preventivno, da bi izločili možnost notranjih poškodb. »To je bilo neverjetno, sploh nisem mogel več razmišljati,« je pristavil 97-letnik.



En dan po nesreči je že začel načrtovati, kam se bo odpeljal prihodnjič. Menda ga mika Hrvaška.