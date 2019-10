FOTO: Osem let jo je zadrževal v kleti, danes je žrtev spletnega nasilja

Avstrijka, žrtev ugrabitve, pravi, da se več kot deset let po tem, ko je pobegnila iz skrivne kleti, kjer jo zadrževal ugrabitelj, srečuje z nadlegovanjem in zlorabo na spletu, vključno z grožnjami s smrtjo.»Vedno me najbolj prizadene, ko mi rečejo, da je bilo moje ujetništvo mačji kašelj,« je povedala. Kampuscheva je avtorica nove knjige, v kateri govori o svojih izkušnjah s spletnim ustrahovanjem. Knjiga je izšla v sredo pod naslovom Cyberneider: Diskriminierung im Internet. V njej poziva k t. i. internetni policiji, ki bi lahko hitro posredovala in nudila pomoč žrtvam, ko se tako nasilje zgodi. Zlasti ženske so žrtev nasilništva na spletu, ugotavlja Kampuscheva in pravi, da žrtve o napadih ne smejo molčati.Natascha je ujela pozornost svetovne javnosti, ko se je leta 2006 osvobodila svojega ugrabitelja, ki jo je pri 10 letih, leta 1998, ugrabil na poti iz šole.jo je držal v kleti svoje hiše do 18. leta, ko ji je uspelo pobegniti. Napisala je knjigo o mučnih izkušnjah, skozi katere je šla, po njej je bil posnet tudi film.