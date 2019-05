FOTO: Odkrili novega letečega dinozavra

Za prvega ptiča velja arheopteriks, vendar ni bil edini, ki je pred 150 milijoni let osvojil nebo. Nedavno so našli rivala slavnemu letečemu dinozavru. Šlo je za podobno bitje, ki je verjetno še bolje letelo. Bilo je večje od bolj znanega sorodnika, vendar je težko povedati več, saj so našli le eno desno krilo.



Današnji ptiči so potomci mesojedih dinozavrov. Najstarejši znani prednik je že omenjeni arheopteriks, ki je imel pernata krila, ostre zobe in dolg koščen rep. Njegov fosil so odkrili leta 1861 in je veljal za edinega znanega pernatega dinozavra iz jure. Paleontolog Oliver Rauhut z Univerze Ludwiga Maximiliana v Münchnu in Christian Foth iz Fribourga sta v Schaudibergu na jugu Nemčije našla drugega ptiču podobnega dinozavra iz istega obdobja. Žival sta poimenovala Alcmonavis poeschli, fosil desnega krila je star 150 milijonov let. »Sprva smo sumili, da gre za še enega predstavnika arheopteriksa,« je povedal profesor Rauhut. »Veliko je podobnosti, a po temeljiti primerjavi z arheopteriksom in drugimi geološko mlajšimi ptiči smo spoznali, da gre za drugačnega ptiča. To pomeni, da je bila diverziteta ptičev v jurskem obdobju večja, kot smo predvidevali.« Takrat je bila Nemčija prekrita s plitkim subtrobskim morjem, na katerem so bili otoki. Mišice na novoodkritem fosilu namigujejo, da je žival bolje letela. Letenje naj bi bilo posledica prilagoditve na jadranje po zraku.