FOTO: Ob prihodu predsednika blokade, slišijo se tudi rafali

FOTO: Prinstscreen Rts

Napeto ozračje

KOSOVSKA MITROCICA – Srbski predsednikje danes v Kosovski Mitrovici izjavil, da je laž, da se je dogovoril za predajo Kosova do konca leta. Kot je dejal, si želi zgolj kompromis, s katerim bi zagotovili večje pravice za kosovske Srbe. "Srbija nima nikakršnega načrta rešitve za Kosovo niti ni blizu njega," je dejal v govoru."To je notorična laž in naj nikomur od nas ne pade na pamet sodelovati v takšnem poslu, vse, kar si želimo, je zagotoviti večje pravice za vas," je sporočil zbranim kosovskim Srbom v pretežno srbskem severnem delu Kosovske Mitrovice.Kot je dejal, rešitve ni na vidiku, vendar moli, da jo bodo našli v "naslednjih desetih ali 20 letih". Dodal je, da bo takrat, ko bo lahko kaj sporočil o dogovoru, to sporočil v Kosovski Mitrovici, ne v Beogradu, poroča srbska tiskovna agencija Beta.Prav tako je zatrdil, da si ne želi spreminjanja meja, temveč večje pravice za kosovske Srbe. "Želimo vam zagotoviti vse pravice, ki vam pripadajo. Želim, da imate pravico do življenja, svobode, dela, učenja, gibanja. Zaradi teh pravic želimo skleniti kompromis," je poudaril.Zagotovil je, da ne bo okleval pri zaščiti srbskega naroda, če bo v kateremkoli delu Kosova napaden. "Vsem, ki mislijo, da lahko srbskemu narodu grozijo, da lahko jemljejo tisto, kar je naše, sporočam, da Srbija tega ne bo nikomur in nikoli dovolila," je dodal.Srbski predsednik se v precej napetem ozračju mudi na dvodnevnem obisku na Kosovu. V soboto je obiskal kraj Zubin Potok in območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom, ki si ga lastita obe državi. Udeležil se je tudi poslovnega foruma v kraju Leposavić ter se sešel s političnimi predstavniki kosovskih Srbov.Danes je imel namen obiskati nekaj krajev v osrednjem delu Kosova, obisk v vasi Banje pa so mu preprečili veterani Osvobodilne vojske Kosova, ki so dostopne poti do zaselka zaprli z barikadami.Kosovske oblasti so se iz varnostnih razlogov odločile odpovedati obisk. Vučićse je kljub napetim razmeram odpravil proti tej vasi južno od reke Ibar, kjer med večinskim albanskim prebivalstvom živi tudi okoli 300 Srbov, vendar ga je na poti ustavila kosovska policija. Nato se je s tamkajšnjimi srbskimi prebivalci slišal po telefonu.Po poročanju srbskih medijev je več sto veteranov blokiralo ceste z gradbenimi stroji, tovornjaki, podrtimi drevesi in skalami. Protestniki so zažigali avtomobilske pnevmatike, slišati pa naj bi bilo tudi strele iz orožja.Vučić je na novico o blokadah dejal, da je treba stvari reševati z besedami in pametjo, ne pa z orožjem. Ob tem je zatrdil, da se bo še močneje boril za mir in zaščito Srbov na Kosovu.Srbski obrambni minister Aleksandar Vulin je dejal, da za protesti stoji predsednik kosovske skupščine Kadri Veseli.