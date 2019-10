FOTO: Kakšen razvrat! To je župan počel na ladji v Jadranu

GYORA – V medije so pricurljal pornografske fotografije in posnetki madžarskega župana. Župan mesta Gyõra iz Orbanove stranke Fidesz je na nazornih fotografijah ujet med seksom z domnevnimi prostitutkami na jahti.Po poročanju madžarskih medijev in blogov naj bi se jahta nahajala v Jadranskem morju. Novinarna twitterju trdi, da so bile slike objavljene devet dni pred volitvami na Madžarskem. Po njegovih besedah je Borkaija spremljalo več prostitutk na krovu ladje, zasidrane v bližini Dubrovnika. Kot je povedal Cseko, je Borkai od leta 2010 do 2017 opravljal funkcijo predsednika madžarskega olimpijskega komiteja, a je pred dvema letoma izgubil zaupanje madžarskega predsednika vladeKakor koli, župan se je v ponedeljek v izjavi za medije opravičil družini, vendar je vztrajal, da zakona ni kršil in da ne porablja javnih sredstev. Dan pred tem, v nedeljo, je objavil fotografijo z družino in pomenljivo pripisal: »Držimo se v dobrem in zlu.« Pozneje je priznal, da je bil na slikah in posnetkih, vendar je trdil, da so bili nekateri deli manipulirani. Prav tako ne bo odstopil in bo še naprej kandidiral za župana, poroča Hungary Today.