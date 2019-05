FOTO: Kot feniksi iz pepela

Sredi aprila je svet z grozo opazoval, kako so zublji zajeli čarobno notredamsko katedralo. Čeprav je požar to pariško znamenitost pošteno poškodoval, saj je zgorelo celotno ostrešje gotske cerkve, uničen pa je bil tudi 93-metrov visok stolpič, njena zgodba verjetno ni končana. Ne bi bila namreč prvi in edini arhitekturni biser, ki je bil zaradi takšne ali drugačne katastrofe že uničen, a je nato po rekonstrukcijskih in restavracijskih delih vstal kot mitološki ptič feniks iz pepela.



1. Katedrala v Reimsu: gotska stolnica v Reimsu, od 1991. pod Unescovo zaščito, stoji že toliko stoletij kot pariška, v njej je bila okronana večina francoskih kraljev. Večkrat je bila pred popolnim uničenjem. Prvič jo je 1210. v prah in saje spremenil požar. Stoletje pozneje je bila hudo poškodovana ob angleškem zavojevanju, požar leta 1481 pa je uničil njeno ogrodje, zvonik in streho, a so vse hitro obnovili. Med drugo svetovno vojno je bila poškodovana fasada, razbili so tudi vitraže, a po desetletju obnov danes pokončno stoji v vsem sijaju.



2. Frauenkirche v Dresdnu: baročna cerkev je bila v silovitem bombardiranju Dresdna v drugi svetovni vojni povsem uničena in pol stoletja so bile njene nedotaknjene ruševine zlovešči opomnik vojnih grozot. Toda z združitvijo Nemčije so oblasti sklenile mogočno cerkev obnoviti. Zunanjost, vključno s 96-metrsko kupolo, so končali 2004., leto pozneje so vestno obnovili tudi njeno notranjost in cerkev vnovič posvetili. Povsem obnovljena je spet eden od biserov tega nemškega mesta.



3. Altstadt, Frankfurt: vojno uničenje v Nemčiji ni prizaneslo niti staremu jedru Frankfurta, ki je bilo med bombardiranjem skoraj zravnano z zemljo. In še desetletja po drugi svetovni vojni so ljudje verjeli, da je srednjeveški šarm mesta za vselej izgubljen. No, z izjemnim projektom so doslej obnovili kar 35 stavb in znova se lahko sprehodimo po očarljivem starem mestnem jedru.



4. Stari most, Mostar: obokani most iz 16. stoletja, ki se boči nad reko Neretvo v BiH in povezuje oba dela hercegovskega mesta Mostar, je bil med vojnimi vihrami po razpadu Jugoslavije pogosto tarča obstreljevanja. Leta 1993 je klonil pod izstrelki in se zrušil v reko. Po vojni so pod Unescovim pokroviteljstvom začeli obnovo, uporabili so tradicionalne tehnike klesanja in čim več kamnitih blokov in gradiva originalnega mostu. Ikonični most so julija 2004 slavnostno odprli.



5. Zvonik svetega Marka, Benetke: simbol Benetk, pred katerim se turisti množično fotografirajo, je vsekakor skoraj 100-metrski zvonik, ki se dviguje na slovitem Trgu svetega Marka. Stolp so (prvič) zgradili v devetem stoletju, v stoletjih je v rdečkasti zvonik treščilo ničkoliko strel, preživel je potrese in požare, potem pa se je 1902. pojavila velikanska razpoka in zvonik se je sesul. Benečani niso obupali in po desetletju je spet stal takšen kot nekoč. Edini odmik od prvotnega je dvigalo.