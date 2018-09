FOTO: Klinika za topljenje kilogramov

Tradicionalna medicina ne zdravi zgolj simptomov.

Zdravljenje je zelo naporno in zahtevno.

CHANGCHUN – Prevelika telesna teža ni zgolj težava bolj razvitega zahodnega sveta, kar dokazuje vse več klinik za zdravljenje debelosti, ki se pojavljajo na Kitajskem. Proti splošnemu prepričanju, da debelost ni bolezen bogatih, ki bi zaradi obilja pretiravali z uživanjem hrane. Prav obratno, pogosto so ljudje s preveliko telesno težo tisti, ki v resnici stradajo. Ni skrivnost, da je nezdrava hrana, polna ničvrednih kalorij, tista, ki povzroča nabiranje maščobe in vrsto drugih bolezni, predvsem ožilja in srca.V prestolnici kitajske province Julin deluje klinika za odpravljanje debelosti, ki uporablja zgolj tradicionalne metode zdravljenja. Njihovi varovanci se zdravijo s posebnimi zelišči, ki spodbujajo delovanje presnove in tako bojda zmanjšajo nabiranje maščob. Druga zdravila naj bi že obstoječe maščobe kurila in obenem zmanjšala apetit.Za zdravljenje naj bi bili še posebno koristni metodi akupunktura in posebno zdravljenje s posodicami, ki povzročijo podtlak in povečajo prekrvitev ter metabolne procese. Seveda kitajska tradicionalna medicina ne temelji zgolj na odpravi simptomov, temveč vzrokov bolezni, to pa sta revščina in neznanje.