FOTO: Katastrofa bibličnih razsežnosti: deževje zahtevalo 83 žrtev

HIROŠIMA – Število smrtnih žrtev večdnevnega obilnega deževja na jugu in zahodu Japonske se je povzpelo na najmanj 83, še 57 ljudi pogrešajo, šest oseb je v kritičnem stanju, so danes sporočile pristojne oblasti.Na Japonskem že od četrtka močno dežuje, zaradi česar so poplavljene številne ceste in hiše, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov.Rekordne padavine beležijo v številnih prefekturah, vključno s Hirošimo, kjer je bilo največ smrtnih žrtev. Življenje je tam izgubilo 37 ljudi. Na otoku Shikoku na jugozahodu države je v poplavah umrlo 22 ljudi, tri pogrešajo.Skupno so okoli 3,6 milijona ljudi v 18 prefekturah pozvali, naj zapustijo svoje domove. Samo v Hirošimi naj bi to veljajo za 1,8 milijona ljudi.Vremenoslovci napovedujejo, da se bo obilno deževje na jugu in zahodu države nadaljevalo tudi danes.