FOTO: Jožetove jaslice med 100 najlepšimi na svetu

VOJNIK – Jaslice v tem času pritegnejo veliko pozornosti. Tega so se pred štirimi leti očitno še kako zavedali v Vojniku, saj so tamkajšnje turistično društvo, občina, župnija in Katoliško društvo Ivan Šopar združili moči in jaslice postavili kar na prostem, v treh ulicah ob hišah, da jih lahko obiskovalci občudujejo 24 ur na dan. Doslej je bilo mogoče občudovati podobe svete družine iz različnih materialov, od stekla, testenin, papirja, filca in volne, tudi naslikane na televizijski zaslon so bile, predstavili pa so se že jasličarji iz Hrvaške, Kanade, Nemčije, Poljske in celo Konga. Zelo raznovrstne so tudi letošnje, kar 230 jih je, izdelali pa so jih ...