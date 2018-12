VIDEO: Vojno stanje pri sosedih, ljudje metali granate, policija solzivec

REUTERS FOTO: Bernadett Szabo. Reuters



Vzrok: delovna zakonodaja

BUDIMPEŠTA – Med policijo in protivladnimi protestniki v Budimpešti, ki protestirajo zaradi nove, »suženjske« delavske zakonodaje, je v nedeljo zvečer prišlo do novih spopadov. Protestniki so proti policistom metali dimne granate, ta pa je znova odgovorila s solzivcem. Mediji so na zborovanju našteli več kot 15.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Zborovanje protestnikov se je v nedeljo zaključilo na trgu pred parlamentom, kjer so vzklikali predvsem gesla proti vladi premierjain njemu osebno.Skupina se jih je zbrala tudi pred sedežem nacionalne televizije MTVA. Protestniki, med njimi več opozicijskih politikov, so zahtevali, da se njihove zahteve predvajajo po televiziji. Nekaj opozicijskim poslancem so po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI ob spremstvu policije tudi dovolili vstop, a njihovih zahtev vseeno niso predvajali v eter, poroča AFP.Bilance posledic nedeljskih izgredov in spopadov med policijo ter protestniki še ni.Največje proteste na Madžarskem v zadnjem desetletju je sprožila v sredo sprejeta nova delavska zakonodaja, ki med drugim zvišuje dovoljeno število nadur z 250 na 400 in so jo sindikati označili za suženjsko, saj med drugim predvideva povečanje dovoljenega števila prostovoljnih nadur z 250 ur na 400, rok za njihovo izplačilo pa se podaljšuje z enega leta na tri. Začela naj bi veljati s 1. januarjem.Protesti so usmerjeni tudi proti drugim spornim reformam, ki jih je sprejel parlament, v katerem ima večino Orbanova desna stranka Fidesz. Med drugim razburja zakon, ki predvideva ustanovitev upravnih sodišč. Ta naj bi razsojala v sporih z javno upravo. A ker naj bi jih nadzoroval pravosodni minister, kritiki menijo, da Orban s tem zgolj krepi svoj politični nadzor nad sodišči.Vse to je spodbudilo sicer razpršeno opozicijo, da je združila sile proti Orbanu in Fideszu, ki po njihovem mnenju Madžarsko vodita v avtoritarnost.Po drugi strani pa privrženci vlade ter provladni mediji prikazujejo protestnike kot anarhiste in »Sorosove plačance«. Milijarder in filantropje namreč že dolgo časa trn v peti Orbanu. Bil naj bi glavni financer »levičarskih zarotnikov« po vsej Evropi, »z uvažanjem migrantov« pa naj bi si prizadeval destabilizirati Madžarsko in Evropo. Soros to označuje za blodnje.{embed_youtube}Policija znova s solzivcem nad protestnike v Budimpešti