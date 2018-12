FOTO in VIDEO: Sneg sprožil plaz, na cesto ne brez zimske opreme

Zimske razmere na Hrvaškem in v BiH

Razmere na cestah. FOTO: Hak, Večernji

LJUBLJANA – Četrtkovo popoldne je prineslo kar nekaj snežnih padavin po Evropi. V Sloveniji je bilo, kot smo že poročali, snežink bolj ali manj za vzorec Zastrašujoč je posnetek iz avstrijskega Saalbacha, kjer se je debela snežna odeja spremenila v plaz.Zaradi močnega vetra in snega med notranjostjo Hrvaške in Reko za tovornjake s prikolicami in vlačilce s priklopniki ni odprte nobene ceste, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Njihovi kolegi iz BiH pa so opozorili, da sneg ovira promet v večjem delu države, zlasti na severu in v osrednjem delu. Zaradi sneženja so danes zimske razmere na avtocesti Reka–Zagreb med odcepoma Bosiljevo in Kikovica. Zaradi močnega vetra je na jadranski magistrali v hrvaškem Primorju ponekod promet dovoljen samo za osebna vozila.Hak dodaja, da sneži v Gorskem kotarju, Liki ter severni, severozahodni in osrednji Hrvaški. Opozarjajo tudi na poledico na cestah v notranjosti države, medtem ko dež in mokra cestišča ovirajo promet v Dalmaciji. Na avtocesti Zagreb–Split je pri južnem vhodu v predor Sveti Rok zaradi močnega vetra hitrost omejena na 40 kilometrov na uro.V večjem delu BiH promet poteka upočasnjeno zaradi snega na cestiščih, medtem ko so v južnem delu države cestišča mokra in spolzka zaradi dežja, poroča AMZ BiH na svoji spletni strani. Možni so nanosi zemlje in kamnov na ceste.V Črni gori in Srbiji promet zaradi vremena ni oviran. V Črni gori sicer opozarjajo na možno poledico in zmanjšano vidljivost, v Srbiji pa na rahlo sneženje v južnem in osrednjem delu države.