WENO – Danes je v Mikroneziji letalo družbe Air Niugini pristalo na vodi. Kaj se je zgodilo, še ni znano, so pa nekateri potniki na krovu utrpeli zlome.Priče pravijo, da bi letalo moralo pristati, a se je predčasno začelo spuščati in pristalo na vodi.V Boeingu so pomirjeni, saj je reševalcem uspelo rešiti vse potnike s krova, preiskovalcem pa so ponudili pomoč pri razjasnitvi ozadja nesreče.