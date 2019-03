FOTO in VIDEO: Na Balkanu vre, protestniki v spopadu s policijo

BEOGRAD – V srbski prestolnici je iz ure v uro ozračje bolj napeto. Potem ko je v soboto zvečer gruča protestnikov z vodjo opozicijske stranke Dveri Boškom Obradovićem na čelu vdrla v prostore državne televizije RTS , se tudi danes že ves dan demonstracije nadaljujejo. Protestniki so obkolili stavbo predsedstva, policija pa jim za zdaj vstop preprečuje. Med možmi v modrem in protestniki prihaja do spopadov, policija je uporabila tudi solzivec.Ob 12. uri je predsednikstopil pred novinarje in med drugim dejal, da Srbija ne bo dovolila, da se z nasiljem kdor koli ogroža: »Če mislijo, da lahko z nasiljem dosežejo politične cilje, se motijo,« je bil odločen Vučić, ki javnosti sporoča tudi, da se ne boji nikogar.Množični protesti pod geslom Eden od petih milijonov v Srbiji potekajo že od decembra lani, in sicer vsako soboto. Protesti so sprva izbruhnili zaradi fizičnega napada na enega od ustanoviteljev opozicijske Zveze za Srbijonato pa so se kmalu sprevrgli v vsesplošne protivladne proteste. Vučiću očitajo avtoritarno vodenje države, korupcijo in popolno obvladovanje medijev, prek katerih naj bi obračunaval s političnimi nasprotniki.