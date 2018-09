FOTO in VIDEO: Kriki na ulicah, več mrtvih ob močnem potresu in cunamiju

SULAVEZI – Osrednji indonezijski otok Sulavezi je stresel potres z magnitudo 7,5. Mesto Palu na indonezijskem otoku Sulavezi, ki ga je danes stresel potres z magnitudo 7,5, je dosegel cunami.Kot je poročala lokalna televizija, so mesto poplavili popotresni valovi, ki so bili visoki do 1,5 metra, poročajo tuje tiskovne agencije. Sodeč po videoposnetkih, ki so zakrožili po twitterju, je ob začetku rušenja stvab med ljudmi zavladala prava panika. »Stanje je kaotično, ljudje tekajo po ulicah, stavbe pa se rušijo,« je za BBC dejalaPrejšnji mesec je v številnih potresih na tem območju umrlo več sto ljudi – 5. avgusta jih je življenje izgubilo več kot 460, še poroča BBC.