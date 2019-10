FOTO in VIDEO:  Kakšno neurje, vreme pokazalo svojo moč

Mavrica po dežju v Ljubljani. FOTO: Anita, bralka poročevalka

ROVINJ – Črni oblaki so se zgrnili nad hrvaško Istro, območje je zajelo močno deževje in napovedalo konec indijanskega poletja.Neurja so se nato premaknila proti notranjosti Hrvaške. Tudi temperature so se v nekaj urah spustile, piše 24sata.Vremenska fronta je prešla tudi Slovenijo. »Nevihtna linija je ob prihodu fronte prepotovala večji del države, od zahoda proti vzhodu. Vmes so nastajali močnejši nalivi in sunki vetra,« so zapisali na portalu neurje.si. A večjih težav zaradi vetra in nalivov, upravaza zaščito in reševanje ni zabeležila.V Ljubljani je bralkaproti večeru ujela mavrico.