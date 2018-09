FOTO: Če izbruhne, smrt grozi več kot 200 tisoč ljudem

Umrla petina prebivalstva

Katla (desno) leži nedaleč od vulkana Eyjafjallajokull. FOTO: Google Maps

Se spomnite izbruha islandskega vulkana s težko izgovorljivim imenom, ki je leta 2010 poskrbel, da je letalski promet v Evropi skoraj zastal? A Eyjafjallajokulla je bil nič v primerjavi z izbruhom bližnjega vulkana Katla, svarijo znanstveniki.Eksplozija vulkana Katla bi v zrak poslala tako ogromne količine strupenega prahu, da bi lahko zaradi zastrupitve umrlo več kot 200 tisoč ljudi. Temperature v Evropi bi upadle za več let, pridelki na poljih ne bi uspevali, letala na kontinentu bi bila prizemljena več tednov, če ne mesecev. Številne predele bi poplavila voda zaradi stopljenega ledu, zemlja bi bila zastrupljena, številne vasi pa bi zbrisalo z zemljevida. Ne, ne gre za scenarij katerega od hollywoodskih filmov pogube, temveč za nevarnost, ki grozi Evropi in pred katero svarijo znanstveniki.Globoko v vulkanu na jugu Islandije, ki mu domačini pravijo zlobna čarovnica, vre. Katla se pripravlja, da na površje bruhne svoj strup. Znanstveniki so svoj črni scenarij osnovali na podobnem izbruhu vulkana Laki leta 1783. Laki leži približno 50 kilometrov stran, njegov izbruh pred dvema stoletjema pa je bil usoden za petino prebivalstva Islandije. Oblak prahu iz vulkana je blokiral sončne žarke več mesecev, temperatura pa je upadla za tri stopinje Celzija. Vetrovi so strupeni oblak nesli več kot 1600 kilometrov južno do britanskega otočja, kjer je zaradi zastrupitve in ekstremnega mraza umrlo 23 tisoč ljudi.Katla je nazadnje izbruhnila pred sto leti, ko je v zrak bruhnilo petkrat več vulkanskega pepela, kot ga je izbruhal Eyjafjallajokull pred osmimi leti. Presenetljivo takrat ni nihče umrl. Znanstveniki se bojijo, da je že predolgo – Katla izbruhne v povprečju na 60 let –, kar je vulkan nazadnje izbruhnil, in da bo naslednji izbruh zato toliko bolj silovit.Tamkajšnji strokovnjaki, ki spremljajo aktivnosti vulkana, opozarjajo, da kaže zlovešče znake, saj v zrak spušča ogromne količine ogljikovega dioksida, oprema pa kaže neredno geološko gibanje in potresno dejavnost, kar je tipični znak, da se pripravlja izbruh.