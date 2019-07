Finci spet na vrhu, Slovenci 44.

Vsako leto v ZDA objavijo raziskavo o razvrstitvi narodov po sreči – »World Hapiness Report«. Na vrhu so se spet znašli Finci.



Slovenija je na lestvici uvrščena na 44. mesto, najvišje izmed balkanskih držav. Na 46. mestu je Kosovo, Srbija na 70., Črna Gora je 73., Hrvaška 75., Bosna in Hercegovina pa 78. Na repu balkanskih držav je Severna Makedonija, ki je uvrščena na 84. mesto.

Med drugim raziskava upošteva BDP na prebivalca, socialno pomoč, pričakovano starost in zdravje, svobodo pri sprejemanju odločitve in pogled na korupcijo.



Na prvih petih mestih so glede na raziskavo še Danci, Norvežan, Islandci in Nizozemci. Med najbolj srečne sodijo tudi Južnosudanci, prebivalci Tanzanije in Afganistana.