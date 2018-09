Evropa bo zastražena, prihaja deset tisoč oboroženih mož

BRUSELJ, STRASBOURG – Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes še zadnjič govoril o stanju v Evropski uniji. Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu je med drugim povedal, da želi do leta 2020 na zunanje evropske meje postaviti 10.000 pripadnikov mejne straže.



Junckerjev načrt so že obsodile nekatere humanitarne organizacije.



Evropska mejna in obalna straža, ki je bila ustanovljena za boljši nadzor na zunanjih mejah Evropske unije, je začela delovati oktobra 2016. Ključna naloga je nuditi podporo članicam pri soočanju z izzivi, kot so nezakonite migracije in čezmejni kriminal. EU bi lahko v primeru pritiskov na meje v države članice napotil enote za hitro posredovanje. Unija kot varuhinja miru Prvi mož Evrope je Evropejce pozval, naj bolj spoštujejo EU kot varuhinjo miru in naj se uprejo nacionalizmu. »Evropa je varuhinja miru. Hvaležni bi morali biti, da živimo na mirni celini, kar je omogočila Evropska unija, zato jo bolj spoštujmo. Nehajmo blatiti njeno ime,« je dejal Juncker.