Erdogan grozi Evropi: Poslali vam bomo 3,6 milijona beguncev

Slovenski poziv Turčiji

»Slovenija izraža globoko zaskrbljenost nad vojaško operacijo Turčije na severovzhodu Sirije. Operacija lahko ogrozi stabilnost širše regije, doseženi napredek v boju proti Daesh in drugim terorističnim organizacijam ter spodkopava politični proces za reševanje sirske krize. Obenem ogroža življenja prebivalcev in dodatno poslabšuje humanitarne razmere v državi, kar lahko privede do nadaljnjega razseljevanja prebivalstva.



Slovenija poziva Turčijo k prenehanju enostranske vojaške operacije, zaščiti civilistov in spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava.



Slovenija poudarja, da je trajna rešitev sirskega konflikta lahko dosežena le ob spoštovanju ozemeljske celovitosti Sirije v političnem procesu pod okriljem OZN in v skladu z resolucijo Varnostnega sveta OZN 2254 (2015),« pa so se na dogajanje odzvali na Cerarjevem ministrstvu za zunanje zadeve.

ANKARA – Turški predsednikse je odzval na kritiko vojaške operacije, ki jo je njegova država začela v Siriji, in zagrozil, da bo dovolil milijonom beguncev, da se podajo v EU.V govoru poslancem njegove vladajoče stranke AK je dejal, da bo Evropa čutila posledice, če bodo turške vojaške operacije označili za invazijo: »Odprli bomo vrata in poslali 3,6 milijona beguncev proti vam.«Grožnja prihaja po tem, ko je odhajajoči predsednik Evropske komisijeAnkaro opozoril, da mora končati svoje operacije na severovzhodu Sirije. Dodal je, da operacija ne bo delovala in da Turčija ne bi smela pričakovati pomoči Evrope pri ustanavljanju t. i. varnega območja.Turčija je operacijo začela v ponedeljek, da bi ustavila t. i. varno območje na sirski strani meje. Območje tam nadzirajo Kurdi, ki so jih ZDA podpirale v njihovem boju proti Islamski državi, Ankara pa jih ima za teroriste. Erdogan je sporočil, da so turške sile ubile že 109 bojevnikov od začetka operacije.ZDA, ki zanikajo, da so Turčiji dale zeleno luč za napad na Kurde, medtem pripravljajo predlog zakona o uvedbi sankcij proti Turčiji zaradi napada.