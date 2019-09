Dveletna Sofija ne sme v vrtec, ker naj bi bil njen obraz strašljiv

Starši dveletneso v šoku, potem ko so dobili obvestilo iz vrtca, da njihove hčerko niso sprejeli zaradi videza. »Povedali so nam, naj gre Sofija najprej na operacijo, šele nato se bo lahko vpisala v vrtec,« trdi njena matiSofija ima deformacijo lobanje, zaradi česar ima čelo nekoliko širše, deformirane pa ima tudi ude, saj so prsti na rokah in nogah povezani. Kljub vsemu je na videoposnetku videti, da je deklica igriva tako kot drugi otroci.Sofija živi v ruski vasi Alatani v republiki Baškortostan (nekdanja Baškirija) z materjo, očetomter babicama in dedkoma. V stanovanju nimajo gretja ne vode, ne štedilnika. Starši niso niti prejemniki socialne pomoči. Lokalna prostovoljna organizacija Mavrica dobrote je stopila na njihovo stran in poskuša ugotoviti, kdo je odgovoren za odločitev , da Sofija ne sme v vrtec. Prav tako želijo ugotoviti, zakaj se zdravniki niso odločili za sicer nujno operacijo Sofije, da bi ji ločili vsaj prstke na nogah in rokah.