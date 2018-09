Dunajske galerije in muzeji za vse okuse

Dunajska muzejska četrt

Spomenik nekoč najbolj vplivni Evropejki – cesarici Mariji Tereziji.

Približevanje kulture otrokom

Hitlerjev stolp ostaja

Mnogi Dunajčani in obiskovalci iščejo hlad v senci številnih parkov. V enem od njih, Augartnu, še vedno stoji betonski stolp, ki so ga med vojno zgradili nacisti, namenjen pa je bil protiletalski obrambi. Avstrijci so želeli odstraniti tudi ta spomin na Hitlerjeve čase, vendar so si premislili. Če bi stolp razstrelili, bi morali uporabiti toliko razstreliva, da bi se zaradi detonacije porušila tudi večina stavb okoli njega. Stolp ima namreč železobetonske stene, nekatere so debele tudi po več metrov.

Obesiti so morali zavese

Tik ob mogočnem Dvornem gradu (Hofburg) stoji čudovita palača, v kateri so danes prostori Sparbanke. Po slogu se precej razlikuje od okoliških zgradb, še posebno od vladarjeve rezidence. Cesarju Francu Jožefu se je zdela ta stavba, ki jo je zasnoval češki arhitekt Adolf Loos, tako grda, da je ni hotel videti. Da se vseeno ne bi zgodilo, da jo po naključju zagleda, je ukazal, da na vsa okna dvornega gradu, ki so obrnjena proti Loosovi palači, obesijo zavese.

Avstrijska prestolnica je bila od nekdaj kraj, na katerega smo Slovenci posebno vezani in ga radi obiskujemo. Na Dunaju je toliko znamenitosti, da si vseh ne moremo ogledati, čeprav bi vsak dan od jutra do mraka obiskovali vse, ki si to zaslužijo. Tudi mesto je tako veliko, da ga peš niti slučajno ne moremo obvladati. Ni res, kar trdijo nekateri turistični vodniki, namreč da je treba Dunaj osvojiti peš, saj je mesto tako veliko, da je hoja deloma vsekakor le potrata dragocenega časa.Vse turistične agencije ponujajo oglede največjih dunajskih znamenitosti, med katere spadajo Karlov trg, Hofburg, stolnica sv. Štefana, muzejska četrt, galerije na Ringstrasse in Prater. Omenili smo le nekaj najbolj znanih, naj pa takoj poudarimo, da je že vsaka od teh znamenitosti tako bogata, da je najbolje, če se turist odloči za ogled samo ene. Odločitev je treba sprejeti že pred odhodom in se ustrezno pripraviti, da bi bilo bivanje v mestu čim boljše. Glede na to, da je pisec teh vrstic ljubitelj vizualne umetnosti in da je letos t. i. Klimtovo leto, se je podal v Muzejsko četrt Dunaj (Museums Quartir Wien).Sestavlja jo več zgradb in manjših trgov oziroma dvorišč, ki so povezani med seboj, nastala pa je iz nekdanjih dvornih hlevov ter kočijažnic po zamislih treh arhitektov:in. Spada med največje hrame kulture na svetu. Poleg muzejev in galerij je v tem okrožju več restavracij, prodajaln in kavarn. Dvorišča so polna ležišč, klopi in stolov, na katerih počivajo turisti, ki po ogledih razstav potrebujejo predah ali okrepčilo. Med ljubitelji likovne umetnosti je v tej četrti prav gotovo znan Leopoldov muzej, v katerem sta med številnimi drugimi tudi stalni razstavi dveh najbolj cenjenih avstrijskih slikarjevin. Zlasti ime slednjega je najbolj opazno, saj letos mineva sto let od njegove smrti. Po vsem Dunaju so priredili vrsto razstav z njegovimi deli. Največjo zbirko Klimtovih del, znanih ljubiteljem likovne umetnosti vsaj po njegovem znamenitem Poljubu, si je mogoče ogledati v Leopoldovem muzeju, ki je v tem okrožju tudi najbolj obiskan, omenjena slika pa je v stalni umetnikovi zbirki v Belvederu, letnem dvorcu znamenitega vojskovodjeiz 18. stoletja.Muzej sodobne umetnosti fundacije Ludwig Wien, ki mu na kratko pravijo kar Mumok, je pravi kraj za vse, ki jih zanima sodobna umetnost. Ena najbolj obsežnih svetovnih zbirk sodobne in moderne umetnosti je razstavljena v ogromni sivi zgradbi sredi muzejske četrti v petih nadstropjih, dve sta pod zemljo. Zbirke vsebujejo dela različnih umetniških smeri od fotorealizma, arte povera, poparta in drugih vrst. Vsekakor je obiskovalec po ogledu razstav v Mumoku zadovoljen, saj dobi širok vpogled v dejavnost sodobnih slikarskih iskanj.Posebno funkcijo na področju umetnosti ima Otroški muzej ZOOM, ki na svojstven način prispeva k umetnostnemu izobraževanju otrok do 12. leta. V teh prostorih potekajo delavnice in tečaji za najrazličnejša področja. Tečaji so organizirani za delo z različnimi starostnimi skupinami. Trenutno potekajo tečaji učenja pismenosti za otroke od 3. do 6. leta. Organizirali so tudi delo v studiu za animirani film za starejše otroke, vse pa je na voljo po dosegljivih cenah za avstrijsko povprečje.Del prostora so v nekdanjih konjušnicah namenili Dunajskemu plesnemu središču, ki je namenjen treningom plesalcev pa tudi plesnim in drugim predstavam. Dunajsko arhitekturno središče je del muzejske četrti, s stalno razstavo poskuša približati arhitekturo širši javnosti. Ne gre le za muzejsko funkcijo, saj na leto organizirajo vsaj pet občasnih razstav, s katerimi predstavljajo najnovejše arhitekturne dosežke.Dunajsko likovno razstavišče (Kunsthalle Wien) je zgradba, ki zaradi svoje rdeče barve izstopa med drugimi stavbami kulturnega središča. Nasprotno od namembnosti drugih galerij je to razstavišče prostor za inovacije in kreacije kot središče sodobne mednarodne umetnosti. Razstave pričajo o preseganju meja med različnimi umetnostnimi smermi. Ne gre le za likovno umetnost, razstave namreč segajo na druga področja, video, arhitektura, film in fotografija.Četrt 21 (Quartir21) je množica trgovin in hkrati središče sodobne umetnosti. V pritličju je nešteto knjižnih, modnih, oblikovalskih in drugih trgovin, hkrati pa tu najdemo veliko dvorano, v kateri organizirajo najrazličnejše prireditve.Nasproti glavnega vhoda v Muzejsko četrt Dunaj je Park Marije Terezije z veličastnim kipom cesarice v sredini, levo in desno od njega pa sta dve impozantni zgradbi: Muzej zgodovine umetnosti(Kunsthistorisches Museum Wien) in Naravoslovni muzej (Naturhistorisches Museum Wien). Prvi je ob obletnici smrti velikega avstrijskega umetnika posvetil posebno razstavo njegovih del z naslovom Stopnišče h Klimtu, med katerimi je najbolj znan akt Nuda veritas. Poleg omenjene razstave sta v tem muzeju trenutno zanimivi še razstaviin Oblike časa.Nekaj minut hoje stran je mogočna stavba Dunajske opere, za njo pa stoji svetovno znana galerija Albertina, ki redno gosti umetnike svetovnega slovesa. Ta čas si lahko v njej med drugim ogledamo naslednje razstave: Od Moneta do Picassa, retrospektivo, Mojstrovine arhitektovih risb ter Sodobna umetnost. Konec septembra bodo odprli še retrospektivo