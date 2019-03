Duhovnik pravi: Deklica je zaradi očetovega porniča izgubila menstruacijo

Škof: Iz mesa splavljenih otrok delajo parfume

Študentski duhovnikje postal skoraj medijska zvezda, potem ko so se hrvaški mediji razpisali o njegovem predavanju o nevarnosti pornografije. Mnogi si njegovega predavanja niso znali najbolje razložiti, kar je v javnosti povzročilo precej zmede. Pred dnevi je mladim povedal zgodbo o dekletu, ki je svojega očeta nehote ujela med gledanjem porničev. Menda je tedaj v hipu in za vedno izgubila menstruacijo.Njegovo predavanje se je razširilo istega dne, ko je škof v pokojuizjavil, da se od mesa mrtvorojenih otrok delajo najdražji parfumi.Don Stojić je po pisanju hrvaškega Indexa po tednu dni dopolnil svojo zgodbo o nesrečnici, ki je zaradi pornografije za vselej ostala brez menstruacije. »Svojega očeta je ujela med gledanjem pornografije, ko je bila v osmem razredu. Takrat je obmolknila in mesec dni ni spregovorila. Zaradi tega tudi danes nima otrok. Pornografija je problem in ravno zato so se vsi mediji pritožili. Največji problem pornografije je, ker človeka obravnava kot predmet in ne kot človeka.«Ob tej zgodbi je poslal tudi sporočilo vsem mladenkam. Te bi se po njegovem mnenju morale čedneje oblačiti, ker ravno to želijo moški. Čeprav ti nasveti prihajajo iz duhovnikovih ust, je poudaril, da tega ne govori on, ampak lurška Mati božja. »Tudi ona je rekla, da bodo nekatere ženske odgovarjale pred Bogom zaradi zavajanja moških. Jutri bo spet po medijih pisalo, da je to rekel don Damir, ampak ni. Lurška Mati božja je to rekla. Ženske, bodite čedne, ker si vsak moški želi takšno.«Pozneje se je Stojić na facebooku pohvalil, da je bilo njegovo predavanje o nevarnosti pornografije zelo odmevno. »Dvorana še nikoli ni bila tako polna.« Poslušalo ga je preko 400 študentov.