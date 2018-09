Drevo, ki je videti kot gozd

Tale gozdič je v resnici eno drevo.

Drevo prekriva skoraj 15.000 kvadratnih metrov.

KOLKATA – Če boste kdaj obiskali botanični vrt Acharje Jagadiša Čandre Boseja, boste videli eno najbolj znamenitih dreves na svetu. Ob prvem pogledu boste prepričani, da gre za gozd. Zgolj en banjan prekriva neverjetnih 14.493 kvadratnih metrov površine in je najširše drevo na svetu.Strokovnjaki ne vedo, kako staro je drevo, po nekaterih ocenah ima vsaj 250 let, o njem so prvič pisali v 19. stoletju. Preživelo je dva rušilna ciklona, in sicer v letih 1864 in 1867, poglavitno deblo je napadla smrtonosna gliva, zaradi česar so morali leta 1925 glavno deblo odstraniti.To drevesa ni ustavilo, saj je že imelo na tisoče zračnih korenin, ki se spuščajo od vej in zakoreninijo – zaradi tega je drevo tudi videti kot gozd. »V zadnjih 30 letih je zraslo za slab hektar,« povedal, direktor botaničnega vrta. »Prva meja okoli drevesa je bila postavljena leta 1985, druga 2015. in še imamo nekaj prostora, da lahko raste.«Oskrbovanje tako velikega drevesa je zelo zapleteno, potrebna je ekipa 13 ljudi. V Indiji so drevesa banjan čaščena kot sveta drevesa, to velja tako za hindujce kot za budiste.