Drama v zraku! Potnikom iz ušes in nosov lila kri

Letalo družbe Jet Airways, ki je premagovalo razdaljo med Mumbajem in Džaipurjem, se je vrnilo na vzletno mesto po slabi uri letenja, saj se je na letalu odvijala prava drama. Kakšnim 30 potnikom naj bi iz ušes in nosov začela liti kri, saj naj bi posadka pozabila vključiti sistem za izenačevanje pritiska v kabini.Na družabnih omrežjih se je pojavil celo posnetek, ki prikazuje, kako zaskrbljeni so bili potniki. Maske so padle s stropa letala, potniki so si jih namestili na obraze, vladala je smrtna tišina.Zdravniki so po pristanku potnike pregledali. O tem, da bi šlo za kakšne resnejše posledice, mediji ne poročajo.