Dirka tam spodaj

Alfa in Targa

Ugo Sivocci v alfi romeo RL targa florio leta 1923. FOTO: Wikimedia Commons

Rezultati

V deželi tam spodaj je konec novembra potekala dirka Targa Florio Australian Tribute, prirejena v čast legendarne avtomobilistične dirke Targa Florio po Siciliji, ki je od leta 1906 do konca sedemdesetih let veljala za eno najzahtevnejših vzdržljivostnih dirk, na njej pa se je rodil tudi znameniti simbol Alfe Romeo quadrifoglio oziroma štiriperesna deteljica.Targa Florio Australian Tribute je točnostna dirka, razdeljena v tri kategorije: v prvi so zgodovinski avtomobili, izdelani med letoma 1906 in 1976, v drugi ferrariji, izdelani po letu 1977, v tretji pa superavtomobili, izdelani po letu 1990. Dogodek je letos že drugič potekal zunaj Italije, in sicer od 28. novembra do 2. decembra po slikovitih cestah avstralske zvezne države Viktorije, skupno pa se ga je udeležilo več kot 50 zgodovinskih avtomobilov.Alfa Romeo ima dolgo in sijajno zgodovino na zgodovinski dirki Targa Florio. Prvo zmago je dosegla leta 1923, ko je legendarni voznikna mrežo hladilnika svojega dirkalnika alfa romeo RL targa florio naslikal štiriperesno deteljico, da bi končal nenehno Alfino doseganje drugega mesta. Italijanski voznik je nato znamki privozil prvo zmago na dirki in ustoličil legendo, ki je po 95 letih še kako živa. Značka danes krasi zmogljivo športno limuzino alfa romeo giulia quadrifoglio in novi suv stelvio quadrifoglio, ki se je prav na letošnji Targi tudi uradno predstavil v Avstraliji. Stelvio quadrifoglio je tako kot safety car vodil avtomobile v vseh petih delih dogodka po več kot 1100 kilometrih avstralskih cest.Čeprav gre za spominsko dirko, so na koncu seveda šteli tudi rezultati. V kategoriji zgodovinskih avtomobilov sta slavila Italijanainz avtom MG A (1961) pred avstralsko-novozelandskim parominv porscheju 356 A (1058) ter domačinomainz alfo romeo spiderjem (1976). V kategoriji ferrarijev sta zmagala Avstralcains spiderjem 360 prediniz Hongkonga z modelom F430 F1 ter domačinomainv ferrariju 458. V razredu superavtomobilov pa sta prvo mesto osvojila Italijanainz alfo romeo 4C pred Avstralcemainv porscheju 911 GT3 ter prav tako domačinomainz audijem R8.