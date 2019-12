Devetletnika izpisali s fakultete

REUTERS Nekoč bi rad ustvaril umetno telo. FOTOgrafiji: Reuters

Devetletnik iz Belgije je bil pred časom prava medijska zvezda: kot smo poročali, se je že intenzivno pripravljal na zaključek diplomskega študija in tudi nov mejnik v zgodovini, saj še nihče ni diplomiral pred desetim letom. In ko je vse kazalo, da bo rekord postavil čudežni deček, se je zalomilo.Kot se je izkazalo, bi moral devetletnik, ki je tako rekoč z levo roko opravil študijske obveznosti programa elektrotehnika na univerzi v nizozemskem Eindhovnu, če bi želel diplomirati še pred koncem leta oziroma pred svojim desetim rojstnim dnem, ki bo 26. decembra, opraviti več izpitov, kar po oceni pristojnih ni mogoče. Zato so dečku predlagali, da bi konec študija (triletni program je opravil v pičlih desetih mesecih) preložil na sredo leta 2020, a so starši, razočarani nad odločitvijo profesorjev in dekana fakultete, sina presenetljivo izpisali iz programa in napovedali študij drugje. »Ta zamik ni bil načrtovan, zanj so se odločili tako rekoč čez noč,« je jezen Laurentov oče. »Ni pomembno, kdaj diplomira, a je jasno, da jih je zmotila napoved, da bo Laurent študijsko pot nadaljeval na drugi univerzi. Sprememba se je zgodila ravno takrat, ko smo se dogovorili, kje bo sin opravljal doktorat. Po njem je veliko povpraševanja, vsi bi bili radi del njegovega projekta, zato ga v Eindhovnu ne izpustijo iz rok.«Starši so ga izpisali in vpisali drugam, a javnosti niso zaupali, kam; tam bo diplomiral, potem pa se odločil, kje bo nabiral znanje za doktorat. Kot je že napovedal, bo po diplomi iz elektrotehnike prestopil v medicino, v prihodnosti pa si želi razvijati umetne organe; še več, v svojem laboratoriju bi rad izdelal povsem umetno telo. Po Guinnessovi knjigi rekordov je za zdaj najmlajši diplomant, ki je iz antropologije diplomiral junija 1994, ko je bil star 10 let in štiri mesece.