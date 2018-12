Dečkov video si je ogledala skoraj milijarda ljudi

Njegovi videi so tako uspešni, da ima lastno linijo igrač.

Lani je bil osmi, letos je na prvem mestu. FOTO: Youtube

Če verjamete ali ne, sedemletnik je zgolj letos s svojimi videoposnetki na youtubu zaslužil vrtoglavih 19,4 milijona evrov. Mladi, njegovega celotnega imena ne razkrivajo, ker to prepovedujejo zakoni Združenih držav, na kanalu Ryan of Ryan ToysReview ocenjuje igrače. Lani je na lestvici največjih zaslužkarjev dosegel osmo mesto, letos pa se je zavihtel na sam vrh. Premagal je celo 21-letnega igralca, mojstrico ličenjain švedskega ljubitelja računalniških igric, ki je najbolj gledan posameznik na youtubu z neverjetnimi 72,5 milijona sledilcev.Ryan je bil nekoč velik ljubitelj videov recenzij igrač, zato se je odločil, da tudi sam poskusi. »Nekega dne me je vprašal, zakaj ni tudi on na youtubu, če so drugi otroci. Tako sva se odločila, da bova to spremenila,« se spominja njegova mama. »Šla sva v prodajalno igrač in kupila prvo igračo, mislim, da je bil lego vlak. Tako se je začelo.« Danes se lahko njegov najuspešnejši video pohvali z 934,627.424 ogledi – gre za velikonočno jajčece Strela McQueen, ki je polno letal in avtomobilčkov. Njegovi videi so tako uspešni, da ima celo lastno linijo igrač. Večina njegovih sledilcev so otroci med tretjim in sedmim letom starosti, večinoma iz ZDA. Njegova mama je bila učiteljica kemije na srednji šoli, a je službo pustila in se v celoti posvetila vodenju sinovega kanala.