Črni obeti: leto 2019 bo v znamenju krize

NEW YORK – Tako kot evropskim se tudi newyorškim borzam obeta eno najslabših let od izbruha finančne krize. Gre za leto, ki so ga zaznamovali negotovost, povezana z brexitom, ameriške trgovinske vojne ter dvigovanje obrestnih mer. Osrednji indeksi so današnje trgovanje začeli z rastjo.



Ob začetku trgovanja je industrijski indeks Dow Jones na 1,06 odstotka višji ravni kot v petek, širši indeks S&P 500 pa na 0,81 odstotka višji. Tehnološki indeks Nasdaq je v prve pol ure današnjega skrajšanega trgovanja pridobil 0,79 odstotka.



Ameriškim borzam tekom leta ni kazalo slabo, dokler ni prišel december z velikimi padci. S&P 500 je današnje trgovanje začel sedem odstotkov pod vrednostjo izpred enega leta. To je največja celoletna izguba indeksa od začetka finančne krize, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.



Dow Jones je v minulem tednu zabeležil najslabši božični večer v zgodovini, ki mu je ob odprtju borze po božiču sledila rekordna rast za več kot 1000 točk. Kljub temu se je Dow v zadnji trgovalni dan v letu podal s 6,7-odstotnim minusom. Nekaj manjši padec, 4,6-odstotnega, je od začetka leta do današnjega odprtja borznega parketa zabeležil Nasdaq.



Na evropskih borzah se je skrajšano trgovanje danes zaključilo neenotno. Indeks CAC 40 se je dvignil za 1,11 odstotka, v celem letu pa izgubil več kot 11 odstotkov. V Londonu je FTSE 100 danes upadel za 0,09 odstotka, v letu dni pa za 12,5 odstotka. Na borzi v Frankfurtu danes niso več trgovali, tamkajšnji indeks DAX pa je po šestih zaporednih letih rasti končal leto 2018 z 18,26 odstotka minusa.