Črna napoved Nostradamusa: v letu 2019 se bo začela tridesetletna vojna

Bomo živeli 200 let?

Po napovedihbo 2019 leto, v katerem se bodo svetovni voditelji združili v boju proti podnebnim spremembam, znanstveniki pa bodo izumili zdravilo, ki nam bo omogočilo, da bomo živeli tudi 200 let, poroča 24sata.Francoski prerok je v svojih napovedih že napovedal velike svetovne dogodke, kot so 11. september in prihodna oblast v Nemčiji. V svoji slavni knjigi za leto 2019 napoveduje tudi, da se bo začela tretja svetovna vojna, ki bo trajala 30 let. Poleg strašne vojne naj bi Evropo prizadele tudi hude poplave, Severna Amerika pa se bo soočala s hudimi potresi. Na Bližnjem vzhodu se bosta močno povzpela terorizem in religijski ekstremizem.Kljub precej pesimističnim napovedim pa očitno v letu 2019 ne bo prav vse slabo. Svetovni voditelji naj bi se namreč združili v boju proti naravnim katastrofam, znanstveniki pa naj bi izumili zdravilo, ki bo ljudem omogočilo do 200 let življenja.Napovedi slavnega preroka sicer velja jemati z malce »rezerve«. Za leto 1999 je namreč napovedal konec sveta, ki ga nismo dočakali, prav tako pa si je težko predstavljati, da se bodo svetovni voditelji uskladili v boju proti klimatskim spremembam, medtem ko bo po svetu divjala strašna vojna., večini znan kot Nostradamus, se je rodil 14. decembra leta 1503 v francoski pokrajini Provansi. Študiral je astrologijo in medicino.