»Cene nepremičnin se utegnejo znižati za 35 odstotkov«

LONDON – Guverner britanske centralne bankeje po poročanju medijev posvaril pred drastičnim upadom cen nepremičnin v Veliki Britaniji, če brexit ne bo izveden nadzorovano. Posledice morebitnega izstopa države iz EU brez sklenjenega dogovora je primerjal s finančno krizo pred desetimi leti.Velika Britanija bo iz EU izstopila 29. marca 2019, vendar pa se izstopna pogajanja zatikajo. Če ne bo prišlo do dogovora, se utegnejo cene nepremičnin v treh letih znižati za 35 odstotkov, je na četrtkovi izredni seji britanske vlade opozoril Carney. Hkrati je napovedal tudi rast stopnje inflacije, rast obrestnih mer ter višjo stopnjo brezposelnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Številni lastniki nepremičnin bi zato lahko zašli v težave pri odplačevanju posojil.»Napovedi so bile mračne in srhljive,« časnik Financial Times navaja besede enega od navzočih na seji vlade. Kljub temu so ministri Carneyju pozorno prisluhnili.Carney, ki je pred kratkim napovedal, da bo zaradi izstopa iz EU na položaju ostal dlje časa, kot je bilo predvideno, je bil zaradi svojih svaril ob brexitu že deležen kritik. Konservativni poslanec in goreči zagovornik brexitamu je pred kratkim očital, da povzroča paniko.