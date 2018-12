Britanska premierka predlagala preložitev glasovanja o brexitu

LONDON – Britanska premierka Theresa May je danes predlagala preložitev glasovanja o dogovoru z EU glede brexita, ki bi moralo biti v torek. Kot je povedala, je razprava pokazala, da obstajajo pomisleki glede predvidene varovalke za preprečitev trde meje na Irskem otoku po izstopu Velike Britanije iz EU, zato se bo o tem znova posvetovala na vrhu EU. »Srečala se bom s kolegi iz drugih držav in z njimi govorila o pomislekih, ki so jih izrekli britanski poslanci,« je dejala Mayeva v nastopu pred britanskim parlamentom, ki že od prejšnjega tedna razpravlja o sporazumu z EU. Večina poslancev bi glasovala proti Vrh EU bo v četrtek in petek v Bruslju, a tam so danes že poudarili, da se EU ne bo znova pogajala o sporazumu o brexitu. Mayeva je sicer v odgovorih na poslanska vprašanja pojasnila, da se je pogovarjala z več voditelji evropskih držav, ki da so ji dali zagotovila, da so se pripravljeni pogovarjati glede dodatnih zagotovil v dogovoru. Mayeva se je za preložitev glasovanja odločila, potem ko se je izkazalo, da bi velika večina v parlamentu, vključno z delom poslancev njene konservativne stranke, glasovala proti dogovoru.