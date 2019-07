Brezdomci ostali brez poletnega zaslužka

Brezdomci si komajda še izborijo posel. FOTO: Cropix

SPLIT – Številni turistični delavci med sezono stokajo, da je posel čedalje slabši, obiskovalci vse bolj skopuški, vreme vse bolj neugodno, tako tudi ponudniki storitev pri naši južni sosedi niso povsem zadovoljni. Razpravam o zmanjšanem prihodku so se pridružili brezdomci, ker jim kruh jemljejo zasebni ponudniki kapacitet.Kot mnogi obiskovalci poletne Hrvaške že dobro vedo, se plastenke nadvse splača spraviti v posebno vrečo, potem pa zbrano vrniti v prodajalno, kjer ti izplačajo znesek za vsak kos. Vsaka povratna embalaža ima svojo ceno, na koncu pa se takšna reciklaža povrne tako v obliki denarja kot tudi čistejšega okolja. Če se že sami potrošniki niso pomujali in plastenk, ki bi sicer romale na odpad, sami vrnili v trgovino ter se tem zaslužili par kun, so za naravo in zaslužek poskrbeli brezdomci. Tako po njihovi zaslugi embalaža ni nikoli nemarno poležavala okoli prepolnih smetnjakov, temveč je znova našla svoje mesto pri trgovcu.Toda brezdomci letos tarnajo, da je sezona slaba. Ne da je manj turistov, to jih sploh ne gane, ponudniki zasebnih kapacitet svojim gostom namreč ponujajo posebno, hm, storitev. Ker hlepijo po čim večjem zaslužku, embalažo, ki bi jo morali ustrezno zavreči gostje, zberejo kar sami, jo vrnejo v prodajalno in seveda poberejo denar. Da jih le skrbi čisto okolje, se izgovarjajo, klateži pa bentijo, saj so jim odvzeli možnost poštenega zaslužka. Za štruco kruha potrebuješ 10 plastenk, za steklenico piva 14, za škatlico cigaret jih je treba zbrati že 48: takšna je cena, jamrajo brezdomci, a so jo venomer plačali s pošteno opravljenim delom, dokler jim še tega niso odvzeli lakomni lastniki apartmajev …Povratna embalaža zagotavlja skoraj 100-odstotno reciklažo odpadkov na Hrvaškem, medtem ko je stopnja recikliranja odpadkov zunaj sistema povratnega nadomestila največ 25-odstotna, so pokazale hrvaške izkušnje. Pred leti se je celo izkazalo, da so pri sistemu reciklaže svoj lonček pristavili tudi Slovenci, ki so plastenke s hrvaško označbo o povračilni embalaži menjavali za denar na Hrvaškem.