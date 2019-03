Brexit: Britanski poslanci podprli preložitev

LONDON – Britanski poslanci so z veliko večino podprli preložitev brexita in novo glasovanje o ločitvenem sporazumu, ki so ga že dvakrat zavrnili.



Za predlog vlade za preložitev izstopa iz EU, ki je sicer predviden 29. marca, je glasovalo 412 poslancev, 202 sta bila proti.



Vladni predlog, ki ga je potrdila poslanska zbornica, predvideva odlog brexita in tudi vnovično glasovanje o ločitvenem sporazumu z EU.

Določa namreč, da bo vlada, če bo parlament do 20. marca potrdil ločitveni sporazum, zaprosila EU za enkratno preložitev brexita do 30. junija. Če tega ne bodo storili, bo morala na vrhu EU, ki se začne 21. marca, podati jasen razlog za preložitev in koliko časa bo trajala.



Poslanci so preložitev brexita izglasovali, potem ko so v torek že drugič zavrnil ločitveni sporazum z EU, v sredo pa so se izrekli proti temu, da bi Velika Britanija iz EU izstopila brez dogovora.