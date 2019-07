Bojijo se, da je mrtvih 150 ljudi

TRIPOLI – Pred obalo Libije po brodolomu pogrešajo do 150 migrantov, ki so najverjetneje utonili, so sporočili iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM). Rešili so 145 migrantov, ki so na poti nazaj v Libijo.



Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) je v nesreči življenje izgubilo več kot sto ljudi. Libijska obalna straža zaenkrat poročil še ni potrdila.



Vodja UNHCR Filippo Grandi je na Twitterju zapisal, da je to ena najhujših tragedij v Sredozemskem morju letos. Pozval je k obnovitvi reševalnih operacij v Sredozemskem morju in končanju zadrževanje beguncev in migrantov v Libiji. »V nasprotnem primeru bo tudi za številne druge obupane ljudi prepozno,« je dodal.



Po podatkih IOM je letos na poti čez Sredozemsko morje umrlo 680 migrantov, več kot 3.700 so jih prejeli in vrnili v begunska taborišča in centre v Libiji.