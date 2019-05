Bodo uničili čudo sveta?

Od vseh inkovskih arheoloških najdišč v Peruju nobeno ne pritegne niti približno toliko turistov kot slavno mesto Machu Picchu. Več kot 1,5 milijona ljudi je bilo tam leta 2017, skoraj dvakrat več, kot priporoča Unesco, kar močno obremenjuje krhke ruševine in okolje. Kar pa se dogaja zdaj, je dvignilo pritisk arheologom, zgodovinarjem in lokalnim prebivalcem ter jih navdalo z grozo in besom: v bližini so se namreč začela pripravljalna dela za mednarodno letališče, vredno nekaj milijard dolarjev, z enim ciljem – pripeljati turiste bliže slavnih ruševin. Buldožerji že kopljejo na tone zemlje v Chincheru, slikovitem inkovskem mestecu 3800 metrov visoko, ki je izjemno dobro ohranjeno. Območje je bilo nekoč osrčje civilizacije, ki se je raztezala od današnje Kolumbije do Argentine in je bila v 15. stoletju največji svetovni imperij. Tam so terase in poti, ki so jih ustvarili Inki, letališče pa bi to uničilo, pravi perujska umetnostna zgodovinarka z univerze Cambridge Natalia Majluf, ki je pobudnica peticije za zaustavitev gradnje novega letališča. Letala, pravijo kritiki, bi letela nizko nad arheološkim parkom, kar bi lahko škodovalo ruševinam, drugi se boje za jezero Piuray, od katerega je odvisno mesto Cusco. »Ironično je, da bi radi postavili letališče le dvajset minut od Svete doline, jedra inkovske kulture, na vrhu tistega, kar si prihajajo ogledovat turisti,« pravi antropolog iz Cusca Pablo Del Valle. S peticijo, ki so jo podpisali vsi zgodovinarji in arheologi iz Cusca, prosijo predsednika Martína Vizcarro, naj premisli oziroma poišče drugo lokacijo za letališče. Lokalno gospodarstvo temelji na kmetijstvu in turizmu, a tudi tisti, ki živijo od obiskovalcev, se bojijo načrtov. »Živimo v miru, tišini, ni tatov, ni zločina. Seveda bo letališče prineslo napredek, a tudi marsikaj drugega,« pravi domačinka Alejandrina Contreras. A ne glede na vse je vlada odločena letališče dokončati do 2023. »Kar najhitreje ga bomo zgradili, ker je to nujno za Cusco,« pravi finančni minister Carlos Oliva.