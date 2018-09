Bi imeli vilo pokojne Jovanke Broz? 

BEOGRAD – Kmalu bo peta obletnica smrti Jovanke Broz, vdove Josipa Broza Tita. Ob tem je vzniknila novica, da bodo vilo na ulici Kneza Aleksandra Karađorđevića 75 na prestižnem Dedinju, ki je bila do danes prazna, prodali. Bila naj bi v precej slabem stanju, za popravila pa naj bi potrebovali kar dva milijona evrov in pol. Država denarja za to menda nima, zato jo bodo najverjetneje poskusili prodati ali pa bodo našli najemnika, ki bo pripravljen vložiti denar v njo in jo prenoviti.



Hiša je bila od smrti pokojne leta 2013 pa do danes zaklenjena, saj je potekal zapuščinski postopek. Njene osebne stvari, od nakita, oblek pa vse do umetniških del, so spravili na varno in zavarovali pred propadanjem.