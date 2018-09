Američani množično zažigajo copate Nike. Preberite, zakaj

NEW YORK – Te dni na družbenih omrežjih krožijo posnetki in fotografije, kako ljudje zažigajo športne copate znamke Nike. Gre za protest ameriških desničarjev, potem ko je podjetje za obraz nove oglasne kampanje izbralo nekdanjega igralca ameriškega nogometaTa je pred dvema letoma zelo razburil konservativno ameriško javnost, ko na tekmi med igranjem himne ni hotel vstati s klopi. Na ta način je želel opozoriti na policijsko nasilje in uboje neoboroženih črncev. Tako je med himno protestiral vso sezono, s klečanjem so ga posnemali še nekateri drugi nogometaši, a naposled je Kaepernick ostal brez kluba.Nike je oglas opremil z besedilom: »Verjemi v nekaj. Čeprav to pomeni, da moraš žrtvovati vse ostalo.« Svojega športnega opremljevalca in njegovo kampanjo je sicer te dni javno podprla teniška zvezdnicaToda reklamna kampanja je razburila mnoge v ZDA. Ostro je ignoriranje himne obsodil predsednik, njegovi somišljeniki pa so zdaj na spletu začeli protikampanjo z uničevanje superg Nike. Poleg so pripisali ključnik #JustBurnIt.