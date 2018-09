Na obisk k bolni ženi: 99-letnik vsak dan prehodi 10 kilometrov

ROCHESTER – Prava ljubezen ne pozna meja. Dokaz za to je 99-letni, ki vsak dan prehodi deset kilometrov od svojega doma v mestu Rochester v ZDA do bolnišnice, da lahko poljubi bolno ženoZgodbo o veliki ljubezni so razkrili pri televizijski postaji CBS News, za katero je Luther povedal, da pešači do žene, ki ima tumor na možganih, vsak dan, ne glede na vreme, že od leta 2009. Waverlee je od tedaj namreč paralizirana in potrebuje vsakodnevno zdravniško pomoč.Veliko ljudi mu nudi prevoz, vendar raje hodi, ker med hojo razmišlja o ženi, s katero sta poročena že skoraj 55 let, ko pa se približa bolnišnici, velikokrat začne teči, saj komaj čaka, da bo ob ženski, za katero pravi, da mu brez nje ne bi uspelo.