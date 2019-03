116-letna Japonka je najstarejša na svetu

REUTERS V soboto ji je ekipa Guinnessove knjige rekordov izročila plaketo. FOTO: Reuters

let ji manjka do naziva najstarejše živeče osebe na svetu vseh časov.

S 116 leti je Japonkaiz Fukoke na jugozahodu Japonske od sobote tudi uradno najstarejša živeča oseba na svetu. Naziv je potrdila in s slovesno izročitvijo certifikata počastila ekipa Guinnessove knjige rekordov, ki skrbno spremljasvetovne presežke vseh vrst. Rekorderko so obiskali v domu za ostarele, kjer živi zadnja leta. Ko so upokojenko, ki je preživela raka, v domu pa je med drugim znana po tem, da rada igra namizne družabne igre, vprašali, kateri trenutek njenega življenja je bil najlepši, je dejala: »Prav ta trenutek zdaj.«Kane se je rodila 2. januarja 1903 kot sedma od osmih otrok. Poročila se je leta 1922. Z možemsta imela štiri otroke, enega pa sta posvojila. Kane vsak dan vstane okoli šestih zjutraj, dan začne z reševanjem matematičnih nalog ki ji, tako verjame, pomagajo ohranjati živahen um. Razloge za svojo dolgoživost pripisuje apetitu, še posebno ljubezni so slaščic, kave in gaziranih pijač, s tem pa se ne strinja popolnoma njen nečak, ki tetino osupljivo dolgo življenje pripisuje duhovnosti in veri. Kane je eno leto mlajša od prejšnje rekorderke, prav tako Japonke, ki je umrla julija lani stara 117 let. Mijako je njena družina opisovala kot klepetavo boginjo, prijazno in potrpežljivo, bila je ljubiteljica kaligrafije, na krožniku pa je oboževala suši in jegulje. Tudi najstarejša živeča oseba pred Mijako je bila iz Japonske. Strokovnjaki menijo, da je dolgoživost v tej deželi tako pogosta zaradi tradicionalnega prehranjevanja z veliko rib, riža, zelenjave in druge hrane z malo maščobe. Pomembno vlogo naj bi imelo tudi spoštovanje starejših, ki je del japonske kulture. Starostniki so na Japonskem zelo spoštovani, mladi zanje lepo skrbijo, stari ljudje pa ostajajo aktivni do osemdesetih let in čez. Kljub častitljivi starosti pa ima Kane še dolgo pot pred sabo, preden bo postala najstarejša oseba na svetu vseh časov. Ta rekord še vedno pripada Francozinji, ki se je rodila leta 1875 in umrla v svojem 123. letu. Do svojega stotega leta se je vozila s kolesom, bila pa je tudi strastna kadilka – razvadi se je odrekla šele, ko je dopolnila 117 let.