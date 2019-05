11-letnica podkupovala vlado

Ardernova si je vzela čas za deklico.

WELLINGTON – Premierka Nove Zelandijeje zavrnila podkupnino 11-letne deklice, ki je prosila vlado, naj izvede raziskavo zmajev. Deklica po imenunaj bi si želela telekinetske moči, da bi lahko postala trenerka zmajev. To je razkrila v pismu in mu priložila slabe tri evre gotovine.Ardernova ji je odgovorila s pojasnilom, da trenutno njihova pozornost ni usmerjena v zmaje. Je pa pismu lastnoročno pripisala, da bo kljub temu pozorna na te zmaje. Prav tako jo je zanimalo, ali ti zmaji nosijo oblačila.Pisemska korespondenca se je razkrila na spletni strani reddit, pisma je objavila Victorijina starejša sestra. Oglasil se je njen brat, ki je povedal, da je začela verjeti v telepatijo in podobne stvari, potem ko je gledala znanstvenofantastično nadaljevanko Stranger Things.Pozneje je tudi Ardernova potrdila, da je pismo, ki je bilo poslano 30. aprila, resnično. V njem se ji je zahvalila, da jim je pisala. »Zelo so nas zanimali tvoji predlogi o jasnovidnosti in zmajih, a na žalost trenutno ne izvajamo dela na nobenem izmed teh dveh področij. Zaradi tega ti vračam denar za podkupnino in ti želim veliko sreče v iskanju telekineze, telepatije in zmajev.«