Citroën poziva k takojšnjemu prenehanju vožnje: znova alarm zaradi zračnih blazin Takata

Že pred časom smo znova pisali o zadevi Takata in okvarjenih zračnih blazinah, ki še vedno bremenijo nekatere proizvajalce, konkretno Citroën. Ta ima še naprej težave na to temo in ponekod po Evropi sprejema še ostrejši ukrep nujnega prenehanja vožnje. Med temi državami za zdaj ni Slovenije.

Citroën je nedavno lastnikom modelov citroën C3 (druge generacije) in DS3 (prve generacije), ki imajo vgrajene potencialno okvarjene zračne blazine znamke Takata, sporočil, naj ta vozila takoj prenehajo voziti. Po našem razumevanju gre za vozila, ki so sicer zajeta v varnostni odpoklic zaradi tega razloga in izdelana v obdobju 2009–2019. Kakor je poročala francoska tiskovna agencija AFP, je Citroën doslej voznike samo pozival, naj se naročijo na zamenjavo zračnih blazin (ta proces se postopoma izvaja že od začetka leta 2024), ni pa jim naročil, naj teh avtomobilov ne vozijo več.

441 tisoč vozil C3 in DS3 v Evropi je doletela nova Citroënova odredba.

»Glede na okoliščine smo se odločili izdati poziv, naj nehajo voziti, da bi pospešili njihovo popravilo,« je takrat izjavil izvršni direktor Citroëna Xavier Chardon. Citroën naj bi po navedbi Reutersa, ki se sklicuje na francoske vire, ukrep sprejel na zahtevo francoskega prometnega ministra Philippa Tabarota. To se je zgodilo po tistem, ko je v prometni nesreči v Franciji nedavno umrla ženska.

Blazine je treba nujno zamenjati, je sporočil Citroën. FOTOGRAFIJI: Sebastien Bozon/AFP

Pri nas spornih vozil ni

Nekaj dni pozneje smo dobili tudi odgovor slovenskega zastopnika, družbe Emil Frey Slovenija, kjer so zapisali, da za zdaj vozil s tem ukrepom na našem trgu ni. Kot so dodali, so o uvedbi vsake nove akcije sistematično obveščeni, vpoklic pa temelji na več dejavnikih, vključno z značilnostmi zračne blazine, starostjo in uporabo vozila, vremenskimi razmerami in sodelovanju s pristojnimi organi. Še vedno pa tudi pri nas za vse voznike teh modelov velja, da lahko za kakršen koli vpoklic vozila preverijo pri katerem koli pooblaščenem serviserju.

Afera Takata se vleče že od leta 2014.

To je doslej zadnje poglavje v sagi z odpoklicem, ki se vleče že od leta 2014, potem ko so preiskovalci ugotovili, da so zračne blazine povzročile več smrti, ker so eksplodirale, ko so se sprožile v prometni nesreči. Doslej naj bi bilo v Franciji že 13 takšnih primerov. Aktualna odredba se nanaša na približno 441.000 vozil C3 in DS3 v Evropi, poleg več sto tisoč vozil, ki jih je Citroën že odpoklical od začetka lanskega leta.

Drugi veliki proizvajalci, kot so Volkswagen, Nissan, BMW in Toyota, so doslej odpoklicali že več milijonov vozil s problematičnimi Takatinimi zračnimi blazinami. Japonska Takata je šla po izbruhu škandala leta 2017 v stečaj; tedaj je bil objavljen podatek, da naj bi vpoklic v končni fazi po svetu zajel kar 125 milijonov vozil.