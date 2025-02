Čistka v ameriški vojski: Trump odpustil prvega generala, s samega vrha bo »letelo« še pet ljudi

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je odpustil načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generala CQ Browna. Menjava na najvišjem položaju znotraj vojske v ZDA naj bi bila le ena od več sprememb v vodstvu vojske.

Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social naznanil, da bo generala Browna po 16 mesecih na položaju zamenjal upokojeni general zračnih sil Dan Caine, ki je trenutno partner v finančnem podjetju Shield Capital.

Charles Brown Jr. LOEB/AFP) FOTO: Saul Loeb Afp

Caine ne izpolnjuje vseh pogojev za položaj, vendar pa zakon predsedniku ZDA daje pooblastila, da pogoje zanemari, če je to v interesu države, poroča televizija ABC.

»Rad bi se zahvalil generalu Brownu za več kot 40 let služenja domovini. Je imeniten gospod in izjemen vodja in mu želim krasno prihodnost,« je o šele drugem temnopoltem načelniku štaba združenih poveljstev v zgodovini ZDA zapisal Trump.

Še pet drugih na odstrelu

Obrambnemu ministru Peteu Hegsethu je Trump ob tem naročil, naj poišče še pet kandidatov za druge najvišje položaje v vojski, ki da bodo kmalu objavljeni. Hegseth je kmalu zatem že sporočil, da išče naslednika Lise Franchetti, prve ženske na čelu ameriške mornarice, in namestnika vodje generalštaba zračnih sil Jima Slifea.

V svoji najnovejši knjigi se je Hegseth sicer spraševal, ali bi Brown prišel do tega položaja, če ne bi bil Afroameričan. »Ali je bilo to zaradi barve njegove kože? Ali zaradi njegovih sposobnosti? Nikoli ne bomo izvedeli, a vedno bomo sumili, kar se CQ-ju zdi nepošteno. A ker je (svojo) raso uporabil kot eno svojih največjih prednosti, to res ni pomembno,« je zapisal v svoji knjigi The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free izdani leta 2024.

Še pred Trumpovo objavo so ameriški mediji poročali, da se v Pentagonu obetajo obsežna odpuščanja. Prihodnji teden naj bi odpustili 5400 civilnih uslužbencev obrambnega ministrstva, ki so na preizkusni dobi.

Vršilec dolžnosti namestnika obrambnega ministra za osebje Darin Selnick je dejal, da nameravajo ukiniti do osem odstotkov civilnih delovnih mest v Pentagonu, ki da se mora osredotočiti na prioritete predsednika Trumpa, poroča televizija ABC.