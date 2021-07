Ciper zajel požar, umrli štirje (FOTO in VIDEO)

Na Cipru so po hudi suši in vročini na območju mesta Limassol v soboto izbruhnili obsežni gozdni požari, ki so doslej zahtevali štiri življenja. Z ognjenimi zublji se bori več sto gasilcev, na terenu je tudi 11 letal za gašenje požarov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Smrtne žrtve naj bi bili tujci, sezonski delavci v kmetijstvu, so danes za ciprski radio sporočili iz vlade. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik vlade, še vedno pustošita dva obsežnejša požara.V soboto zvečer so morali zaradi požarov evakuirati več vasi. Do danes zjutraj je pogorelo okoli 50 kvadratnih kilometrov površin.Evropska komisija je pozno v soboto napovedala sprožitev evropskega mehanizma na področju civilne zaščite. Evropska unija bo tako pomagala z letali za gašenje, ki jih gostita Grčija in Italija. »EU je v celoti solidaren s Ciprom v teh težkih časih,« je sporočil evropski komisar za krizno upravljanjeCipru so dali na voljo tudi satelitske posnetke v okviru programa Copernicus, da bodo lažje ocenili škodo na prizadetih območjih. Pomoč v obliki letal za gašenje je sicer prišla tudi iz Izraela.