CIA že leta 1970 napovedala, kaj so bo zgodilo po Titovi smrti, Edvard Kardelj imel pomembno vlogo

Pred nekaj leti je ameriška obveščevalna agencija CIA objavila dokumente o Jugoslaviji, ki so marsikoga presenetili.

ZDA so bile namreč precej zainteresirane za Jugoslavijo, ki je bila pomembna država v času hladne vojne. Tako je bil leta 2007 objavljen dokument z dne 20. november 1970, ki govori o »silah, ki so znotraj Jugoslavije decentralizirale politično oblast in nadzor bolj kot v kateri koli drugi komunistični družbi«.

»Vprašanje je, ali bodo te sile spodkopale centralizem v Jugoslaviji, obeti posttitovske stabilnosti pa se ne bodo pokazali še nekaj časa. Vsekakor se značaj Jugoslavije spreminja, posledice pa so vse pomembnejše za Jugoslovane, Ruse in Zahod,« piše v uvodu dokumenta, ki omenja tudi izjavo disidenta Milovana Đilasa o možnost sovjetske intervencije v Jugoslaviji.

Pomembna vloga Edvarda Kardelja

Ta dokument že govori o posttitovski Jugoslaviji, kar ni presenetljivo, saj je bil Tito že v letih, a je umrl šele 10 let kasneje.

FOTO: Str Reuters

»Možnost katastrofe je resnična,« navaja dokument, ki opozarja, da bi lahko Hrvati šli v smeri odcepitve, če bi Edvard Kardelj ali Kosta Crvenkovski po Titovi smrti zahtevala odstope republiških vodstev, kar pa bi lahko preprečila le vojaška akcija pod vodstvom Srbov.

Dokument še omenja, da ima Kardelj v boju proti republiškim voditeljem za seboj le Titovo osebno avtoriteto in vojsko. »Po Titovi smrti bo ostala samo vojska,« piše v dokumentu.

Dokument tudi poudarja, da sta Slovenija in Hrvaška veliko bogatejši od drugih delov Jugoslavije in poudarja hrvaške težnje po neodvisnosti.