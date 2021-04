Churchillova slika z rekordom

9,6 milijona evrov je rekord za Churchillovo umetnost.

Jasno je bilo, da bo po mojstroviniveliko povpraševanja, a takšnega zneska vendarle ni pričakoval nihče: Stolp mošeje Koutoubia, ki upodablja dih jemajoči Marakeš, je edino delo slovitega politika in umetnika, ki je nastalo med drugo svetovno vojno, od takrat pa je zamenjalo že številne lastnike. Zadnji pa je zanj odštel neverjetnih 9,6 milijona evrov, kar je rekord za Churchillovo delo.Slika je nastala januarja leta 1943, britanski premier jo je potem podaril takratnemu ameriškemu predsedniku, ki se mu je v Marakešu pridružil dan po zaključku konference v Casablanci. Razgled ob sončnem zahodu je na Roosevelta naredil izjemen vtis, zato je Churchill sklenil, da bo za svojega zaveznika in prijatelja čudovito podobo ujel na platno. Ne nazadnje je tudi sam oboževal Maroko, ki je bil zanj ena najlepših držav na svetu in pogost navdih.Slika je bila pred dražbo ocenjena na največ tri milijone, a je očitno krepko presegla pričakovanja, novi lastnik, ki se je za mojstrovino odločno potegoval na dražbi pri avkcijski hiši Christie's v Londonu, pa ostaja anonimen.Rooseveltov sin je sliko po očetovi smrti prodal, od takrat se je selila po svetu; nazadnje je bila v lasti oskarjevke, ki je umetnino kupila skupaj s svojim nekdanjim možem in navdušenim zbirateljem umetnin