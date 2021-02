Churchillov Marakeš na dražbi

Mojstrovina, ki je zamenjala že številne lastnike, gre na dražbo. Nazadnje je bila v bogati umetniški zbirki oskarjevke Angeline Jolie, ki je delo z nekdanjim možem Bradom Pittom kupila leta 2011, gre pa za ikonično sliko, ki jo je ustvaril Winston Churchill.



To je edina umetnina britanskega politika in slikarja, ki jo je ustvaril med drugo svetovno vojno, nastala pa je po konferenci v Casablanci leta 1943. Takrat se je Churchill sestal z ameriškim predsednikom Franklinom Rooseveltom, s katerim sta skupaj kovala načrt proti nacizmu, dan pozneje pa sta se družila še v Marakešu, kjer sta med drugim uživala v občudovanju sončnega zahoda in čudovitega razgleda, ki sta na Roosevelta naredila izjemen vtis. Churchill se je takrat odločil za svojega ameriškega prijatelja kot poklon dragoceni navezi med ZDA in Otokom izdelati sliko, ki prikazuje mošejo Kotubija iz 12. stoletja z gorovjem Atlas v ozadju, in jo podaril predsedniku.



Churchill je oboževal Maroko in ga je večkrat upodobil na platnu, mojstrovina, ki nosi naslov Stolp mošeje Kotubija, ki jo bo na dražbi del britanske umetnosti ponudila avkcijska hiša Christie's, pa je edino, ki je nastalo med drugo svetovno vojno. Ocenjeno je na slabe tri milijone evrov. Rooseveltov sin jo je sicer kmalu po očetovi smrti prodal, od takrat pa je krasila številne razkošne domove, nazadnje je pritegovala poglede pri Joliejevi.

