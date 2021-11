Charlesov pomočnik osumljen korupcije

Izvršni direktor Fundacije princa Charlesa je osumljen korupcije: s svojim vplivom naj bi savdskemu poslovnežu Mahfuzu Mareju Mubaraku bin Mahfuzu, velikodušnemu donatorju dobrodelnim organizacijam, povezanim z britansko monarhijo, pomagal pri pridobitvi odlikovanja reda britanskega imperija in britanskega državljanstva.

Brez enega svojih najtesnejših zaupnikov bo najbrž težko tudi Charlesu. FOTO: Dokumentacija Dela je bil od 2018. izvršni direktor Fundacije princa Charlesa, septembra je moral zaradi škandala, ki je tedaj prišel na dan, začasno odstopiti, zdaj pa je njegov odstop postal dokončen. Fundacijo je zapustil, s svojim podjetjem pa ne bo smel več sodelovati pri organizaciji dogodkov za kraljevo hišo, kot je to počel doslej. Namen fundacije je spodbujati trajnost, prenoviti paladijsko podeželsko hišo Dumfries House, ki je v njeni lasti, in ponujati programe izobraževanja in usposabljanja na področju gradbeništva in tradicionalnih obrti. Mahfuz, ki zanika kakršno koli kršitev, je po poročanju Sunday Timesa daroval velike vsote za projekte obnove, ki so še posebno zanimivi za princa Charlesa. Fawcett je leta 1981 začel delati za kraljevo družino kot kraljičin lakaj, nato je postal pomočnik princa Charlesa in mu vsako jutro pomagal pri oblačenju. Leta 2003 je bil oproščen obtožb o finančni zlorabi v zvezi s prodajo daril kraljevi družini.

Poznavalci življenja na dvoru pravijo, da je Fawcettov odstop povezan s pripravami princa Charlesa na prevzem krone. Fawcett je bil prinčev svetovalec in zaupnik, ki je bil dolga leta povezan z različnimi področji njegoveega življenja. Kot poročajo Fawcettowi prijatelji, naj bi bil zaradi dogajanja, ki ga je sprožila objava zgodbe o dodelitvi državljanstva in viteškega reda Mahfuzu, izjemno potrt. Po aferi, ki je izbruhnila septembra, je močno shujšal in je le še senca samega sebe. A čeprav je z odhodom z dvora veliko izgubil, bo brez nekdaj najtesnejšega svetovalca, menijo poznavalci, težko tudi Charlesu.