Čez noč izgubil 20 let življenja

Zdravniki menijo, da je izgubo spomina sprožil hud stres.

Danielova hči, ki je stara deset let, je zanj nenadoma postala neznanka.

Sedemintridesetletnik iz Teksasa se je nekega dne prebudil, prepričan, da zamuja v šolo. Najprej se je prestrašil, kdo je ženska, ki je ležala z njim v postelji, nato mu ni bilo jasno, zakaj iz ogledala vanj strmi debeli starec. Izkušnja je bila zagrozljiva, a nič manj za njegovo ženo, neznanko, ki je spala z njim. Odpeljala ga je k zdravniku, ki mu je diagnosticiral prehodno splošno amnezijo.Ta naj bi izginila v 24 urah, a eno leto pozneje se Porter še vedno ne spominja zadnjih 20 let svojega življenja. Boji se psov, ki sta jih pred leti iz zavetišča posvojila z ženo, ko je izvedel, da ima desetletno hčer, pa je trajalo kar nekaj dni, da je sprejel novico. »Nekega dne se je prebudil in ni imel pojma, kdo in kje je. Bil je zelo zmeden, bilo mi je jasno, da ne prepozna sobe, v kateri se je prebudil. Sprva je bil prepričan, da je bil prejšnjo noč ali pijan in se ne spomni, da je domov spremljal žensko, ali pa so ga ugrabili. Videla sem, da je ves čas pogovora z očmi iskal pot, po kateri bi lahko pobegnil,« se grozljivega jutra spominja njegova ženaKo je spoznala, da amnezija ne bo minila tako hitro, kot je napovedal zdravnik, sta se z Danielom preselila v hišo njegovih staršev, da bi mu bilo v znanem okolju iz njegove mladosti morda lažje. Vsak dan se zapeljeta do hiše, ki sta jo kupila po poroki, Ruth ga večkrat pelje po njuni ulici, vse v upanju, da bi mu pogled na znano stavbo ali človeka povrnil spomin, a do zdaj je bilo vse zaman. A to, da se Američan ne spomni poroke, rojstva hčerke in drugih dogodkov zadnjih desetletij, še ni najhujše. Pozabil je tudi vse, česar se je naučil po končani srednji šoli, zato je moral pustiti službo specialista za sluh. Ruth pravi, da se je v zadnjem letu močno spremenila tudi njegova osebnost.»Res je spet najstnik. Prej ni maral hoditi v restavracije, na pijače in na zabave, zdaj bi počel samo to. Všeč so mu drugačne knjige, glasba, hrana … In čeprav sva skupaj že zelo dolgo, se mi zdi, kot da sem v razmerju z nekom novim,« pravi Ruth.Zdravniki si vedno bolj belijo glavo s tem, kaj je pri Danielu povzročilo tako hudo in dolgotrajno izgubo kratkotrajnega spomina. Trenutno menijo, da je stanje sprožil hud psihološki stres, zaradi katerega je lani doživel tudi več napadov. »Mislim, da so se njegovi možgani nekega dne odločili, da imajo vsega dovolj, in izbrisali 20 let spominov,« se z zdravniki strinja njegova žena, ki upa, da mu bo pomagala terapija, ki jo trenutno obiskuje, in da bo nekega dne spet vse, kot je bilo nekoč.