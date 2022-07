Čez Atlantik po prtljago poslali prazno letalo

Na mnogih evropskih letališčih zadnje tedne vlada kaos, še posebno hudo je na londonskem Heathrowu, kjer se borijo s pomanjkanjem kadra, sredi počitniškega obdobja pa so se nekateri zaposleni odločili še stavkati.

Odpovedanih je bilo ogromno poletov, zaradi pomanjkanja zaposlenih pa na letališču ostajajo kupi prtljage, ki so jo turisti pozabili ali pa je tam končala zaradi napake. A pri eni od letalskih družb so tudi za to našli rešitev.

Na letališču ostajajo kupi prtljage. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

V London so iz Detroita poslali prazno potniško letalo in nanj naložili okrog 1000 kosov izgubljene prtljage ljudi, ki so po vrnitvi v domovino ostali brez svojih stvari. Z letališča v Detroit so zaposleni nato vsak kos pregledali ter razposlali lastnikom na različne konce Amerike.

Večina jih na srečo živi v zvezni državi Michigan ali kateri od sosednjih držav. Koliko je podvig, za katerega so bili ljudje vsekakor zelo hvaležni, družbo stal, niso želeli razkriti, a poslati prazno letalo prek Atlantika in nazaj pač ni poceni.

Medtem ljudje, ki morajo potovati prek Heathrowa, izgubljajo živce. Letalske družbe odpovedujejo polete, pogosto zadnji trenutek in brez pojasnila, ali pa so ti prestavljeni za več ur. Tisti, ki so v nedeljo denimo potovali iz Londona v avstralski Perth, so morali na vkrcanje čakati dodatne tri ure, kar devet ur pa je imel zamude polet v Singapur.

Ogromno poletov je prestavljenih za več ur ali pa jih brez pojasnila odpovedo. FOTO: Carlos Barria, Reuters

Da je šefu letališča povsem vseeno, da bo s svojimi ukrepi mnogim uničil dopust in jim povzročil finančno škodo, je med drugim dokazal s tem, ko je družbam naročil, naj začnejo prodajati manj vozovnic, saj lahko Heathrow trenutno zaradi pomanjkanja zaposlenih na dan sprejme le 100.000 ljudi.

Predlogu, da bi za vsak polet prodali vsaj četrtino manj vozovnic, se je že uprlo nekaj družb, saj bi bila tudi njim povzročena finančna škoda, ob tem so dodali, da je bil šef Heathrowa pravočasno opozorjen, naj se pripravi na letošnjo poletno sezono, za katero se je po vseh pričakovanjih obetal močno povečan promet skozi letališče. Tega bi težko obvladovali že z lanskim številom zaposlenih, da je vse še huje, pa je veliko teh ravno pred pomladjo dalo odpoved.