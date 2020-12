Češka in Izrael spet zapirata državo: ni smučanja, ni druženja, policijska ura

REUTERS Takole so 26. decembra najpogumnejši skočili v reko Vltavo. FOTO: David W Cerny Reuters

Veliki Britaniji odkriti novi sev novega koronavirusa v zadnjih dneh potrjujejo v vse več državah. Nazadnje so ga v soboto odkrili tudi v Kanadi. Gre za zakonski par, ki ni niti potoval niti bil v stiku z okuženimi. Pred tem so ga med drugim že potrdili v Franciji, Španiji, na Švedskem in na Japonskem.

Na Češkem po delni sprostitvi omejitev pred in v času božičnih praznikov danes znova stopajo v veljavo strogi ukrepi za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Spričo ponovnega naraščanja okužb je znova razglašena najvišja stopnja nevarnosti zaradi pandemije, kar med drugim pomeni zaprtje večine trgovin, ki so bile odprte le slab mesec dni.Odprti ostajajo le supermarketi oziroma živilske trgovine, drogerije in lekarne. Dovoljena je prodaja le nujnih dnevnih potrebščin. Po vsej državi veljajo stroge omejitve gibanja ter policijska ura med 21. in 5. uro.V javnosti se lahko srečujeta le po dve osebi. Smučišča oz. žičnice ne smejo delovati, na porokah in pogrebih je dovoljeno po največ 15 udeležencev.Gre v bistvu že za tretje zaprtje države zaradi pandemije, po spomladanskem in jesenskem. Zaenkrat naj bi veljalo do 10. januarja. Tudi za silvestrovo sproščanje ukrepov vsaj zaenkrat ni predvideno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Število novih okužb na Češkem s slabimi 11 milijoni prebivalcev medtem znova narašča. V soboto so jih potrdili 2669, od začetka pandemije pa skupaj okoli 668.000. Zaradi covida-19 je doslej umrlo že skoraj 11.000 ljudi.V Izraelu stopa v veljavo že tretje obsežno zaprtje države, s katerim skušajo tamkajšnje oblasti zajeziti širjenje novega koronavirusa. Po navedbah vlade naj bi trajalo vsaj dva tedna, a profesor interne medicine, ki velja za de facto prvega moža v boju proti pandemiji v Izraelu, ocenjuje, da bodo potrebni najmanj trije tedni.Kot je za izraelski radio pojasnil Ash, bo zaprtje trajalo, dokler število dnevno potrjenih novih okužb ne pade pod tisoč, pozorno pa bodo spremljali tudi število obolelih s covidom-19 v bolnišnicah oziroma na intenzivni negi. To po njegovi oceni pomeni vsaj tri ali štiri tedne strogega zaprtja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vlada je stroge ukrepe zaenkrat razglasila za dva tedna, a z možnostjo podaljšanja za še dva tedna. V času trajanja strogih omejitvenih ukrepov je zaprta večina trgovin, Izraelci pa se lahko razen v nujnih primerih gibajo v krogu največ enega kilometra od doma. Obiski ljudi, ki niso najožji sorodniki, so prepovedani, je pa dovoljeno iti od doma na cepljenje, delno bo še naprej deloval tudi šolski sistem. Zaprti so lokali in restavracije, dovoljena je le dostava hrane na dom.